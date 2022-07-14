Хабаровчане отличились на чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены из Хабаровска выступили на чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту. Соревнования в классе скоростных моделей завершились в Коломне. В них приняли участие около 150 человек из 19 регионов страны. За первенство боролись 12 взрослых и 11 юношеских команд. Победителей и призеров определяли в групповых гонках по пяти дисциплинам: «класс-скоростной», «ECO», «моно», «гидро» и «FSR-E». В классе «гидро - H2» победил хабаровчанин Вадим Рудаков. Его лучший результат составил 12,2 секунды. Спецприз «За волю к победе» получил Артем Добарин. А восьмилетний хабаровчанин стал самым юным участником соревнований.

- Вадим Рудаков смог обогнать на два круга многих серьезных соперников, даже чемпиона мира Левона Паланджяна из Ростовской области, который допустил ошибку на старте. Радует, что наш спортсмен выдержал психологическое давление и победил. А настоящий фурор произвел наш юный участник, - рассказал Владимир Заев, президент федерации судомодельного спорта Хабаровского края.

В краевой столице работают три секции по судомодельному спорту. Их посещают около 70 человек. В 2021 году региональная федерация получила разрешение на проведение официальных соревнований на территории края. Первые из них пройдут уже в сентябре на озере Рица. Здесь состоится Кубок Дальнего Востока по судомодельному спорту.

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