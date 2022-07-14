15-летний подросток попал в аварию на электросамокате в Хабаровске Фото: скриншот из видео

В районе дома №55 по Амурскому бульвару случилась авария. В ней пострадал 15-летний подросток. Он ехал на электросамокате. Всего на секунду замявшись с управлением, парень врезался в «Тойоту Приус».

- От удара о легковушку подросток получил травмы. Его доставили в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

В Хабаровске это уже не первое ДТП с электросамокатом, в котором тяжелые травмы получил ребенок. Сотрудники ГАИ напоминают, что кататься на них разрешено только с 18 лет. В противном случае родители будут нести ответственность за несовершеннолетних.

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