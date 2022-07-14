Мэр Хабаровска проверил ход ремонта аллеи между улицами Фрунзе и Калинина Фото: Администрация Хабаровска

Глава города посетил территорию, объединяющую улицы Фрунзе и Калинина. Здесь ремонтируют аллею по программе «1000 дворов». Местные жители позитивно оценивают изменения. Общая стоимость работ составляет около 18 миллионов рублей. На эти деньги обустроят две большие зоны, установят детское и спортоборудование, лавочки, урны, элементы декора. Также здесь сделают пешеходные дорожки и парковочные места.

- С жителями домов на Фрунзе и Калинина договорились, что осенью торжественно откроем обновленную зону отдыха. Проведем здесь настоящий праздник двора, - сказал Сергей Кравчук.

Установленный срок сдачи зоны отдыха - октябрь. Но подрядчик планирует закончить работы раньше - в сентябре. Оборудование для сквера заказали отечественное. Его сделают в Красноярске.

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