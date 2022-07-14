Изменения в условиях «Дачной амнистии» вступили в силу в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители региона могут воспользоваться «Дачной амнистией» на новых условиях с 1 июля. Упрощенный порядок оформления земли в собственность продлили до 2031 года. Новым законом охвачены все виды территорий, разрешенные к использованию в качестве дачных участков.

- Для оформления прав нужно подать только одно заявление, приложить к нему документы, подтверждающие факт проживания в доме, и схему расположения участка. Госпошлина за регистрацию составит 350 рублей за каждый объект недвижимости, - рассказали в министерстве имущества края.

Закон позволит людям, проживающим в жилом доме без права собственности и построенном до 14 мая 1998 года в границах населенного пункта, рассчитывать на бесплатный земельный участок, где этот дом расположен. Воспользоваться амнистией смогут и наследники владельцев этих территорий.

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