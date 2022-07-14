Мужчина украл золота на пять миллионов рублей в Магаданской области

Мужчина украл золото на пять миллионов рублей в Магаданской области Фото: УМВД России по Магаданской области

Пять лет колонии грозит 38-летнему жителю Магаданской области, который незаконно добыл золото. Он нашел месторождение драгметалла недалеко от поселка Ударный Сусуманского городского округа. Промышленный золотосодержащий концентрат он собирал не один день. О произошедшем сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

- В составе необработанного металла, найденного у мужчины, вес чистого золота - больше полутора килограммов. В нем также содержалось около 100 граммов серебра, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Цена найденного сокровища - 5,171 миллиона рублей. На золотоискателя завели уголовное дело. За незаконный оборот драгметалла ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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