Доверчивость сыграла злую шутку: жительница Хабаровска лишилась 2,5 миллиона рублей

Преступники украли 2,5 миллионов рублей у хабаровчанки Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

55-летняя жительница краевой столицы стала жертвой преступников. В один момент она лишилась 2,5 миллиона рублей. Сначала ей позвонили с неизвестного номера. Ее собеседник, не давая женщине даже одуматься, начал быстро тараторить в трубку о том, что на имя хабаровчанки взяли кредит, а ее личным накоплениям в банке угрожает опасность. Голос звонившего был настолько убедительным, что женщина, не задумываясь, выполнила его инструкции, чтобы сохранить капитал.

- Она перевела все деньги со своих банковских вкладов на «безопасные счета». Сумма была даже больше, чем 2,5 миллиона. После этого мужчина, который звонил ей, перестал отвечать, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве. Личность афериста устанавливается. Ему грозит до 10 лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.