Непогода накроет Хабаровск с новой силой 15 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода не оставляет хабаровчанам шансов насладиться летом. Последние дни город то утопает в лужах, то морит жителей сумасшедшей влажностью. Пятница не станет исключением.

- 15 июля в Хабаровске ожидаются осадки. Небольшой дождь пройдет ночью, а днем тучи будут попеременно то затягивать небо, то исчезать из поля зрения, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ночью воздух остынет, а столбик термометра покажет от +17 до +19 градусов. Днем температура поднимется до отметок от +27 до +29 градусов. Опасные метеорологические явления в городе не прогнозируются.

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