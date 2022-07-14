Непогода накроет Хабаровск с новой силой 15 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода не оставляет хабаровчанам шансов насладиться летом. Последние дни город то утопает в лужах, то морит жителей сумасшедшей влажностью. Пятница не станет исключением.
- 15 июля в Хабаровске ожидаются осадки. Небольшой дождь пройдет ночью, а днем тучи будут попеременно то затягивать небо, то исчезать из поля зрения, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Ночью воздух остынет, а столбик термометра покажет от +17 до +19 градусов. Днем температура поднимется до отметок от +27 до +29 градусов. Опасные метеорологические явления в городе не прогнозируются.
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