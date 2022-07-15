Число пациентов с коронавирусом выросло в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние дни в крае число выздоровевших превышало количество новых случаев коронавируса. За прошедший день ситуация изменилась в противоположную сторону. Только один человек выздоровел за сутки, при этом было зарегистрировано восемь новых пациентов.

- Медицинскую помощь в условиях стационара получают 14 заболевших в трех больницах региона. Дома лечение проходят еще 47 человек. У них коронавирус протекает в легкой форме, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.

В регионе не зарегистрировано летальных исходов от коронавируса. С начала пандемии вылечились 202 267 пациентов.

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