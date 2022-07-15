Врачи убедили отказаться от абортов больше 300 женщин в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе с 9 по 15 июля прошла всероссийская акция «Подари мне жизнь». Ее цель - сделать рождение ребенка желанным, сохранить семейные устои и ценности, рассказать обществу о медицинских, нравственных и этических последствиях, связанных с абортами. В Хабаровском крае работает 30 кабинетов медико-социальной помощи в 26 больницах, которые проводят доабортные консультации. За первое полугодие в них получили консультации 1403 женщины. Из них 23,4% решили сохранить беременность.

- С начала года родилось 292 ребенка, родители которых сомневались. У пациенток, которые прерывали беременность, в будущем могут возникнуть сложности. Из-за абортов часто развивается гормональный дисбаланс и психологические проблемы, - рассказала Жанна Васильева, начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения.

Все женщины, желающие прервать беременность, проходят консультацию у психолога. С ними обсуждают волнующие вопросы, взвешиваются все «за» и «против» аборта. Еще несколько лет назад наиболее частыми причинами отказа от рождения были неуверенность в партнере и материальная сторона. Сейчас на первое место выходят забота о собственном здоровье и желание родить в более позднем возрасте.

- Чаще помощь нужна женщинам в возрасте от 27 до 44 лет. Мы проводим регулярные встречи в школах и вузах, рассказываем о методах контрацепции при нежелании беременности, и это имеет хорошие результаты, осведомленность растет, - сказала Елена Цепилова, заведующая женской консультацией Центрального района.

В 2021 году было проконсультировано 2735 женщин. Это помогла сохранить 611 беременностей, в результате чего родилось 728 детей.

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