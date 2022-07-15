Облава на наркоферму: полиция нашла плантацию конопли у жителя ЕАО

Наркоман из ЕАО развел конопляную ферму на огороде Фото: УМВД России по ЕАО

Безработный 47-летний мужчина из села имени Тельмана попался на выращивании конопли в огороде своего дома. Полиция пришла к нему на участок с проверкой. На территории было аккуратно высажено 124 куста марихуаны. Сам хозяин находился в состоянии наркотического опьянения.

- Было видно, что мужчина ухаживал за плантацией. Все кусты были высажены рядами, прополоты, политы. По словам владельца, он выращивал коноплю для себя и не собирался продавать наркотик, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Раньше «фермер» не привлекался к ответственности. На него завели административное дело. Полиция проводит проверку.

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