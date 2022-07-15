Всероссийский фестиваль GlobalSupMania в Хабаровске!

16 июля на акватории реки Амур пройдет семейный спортивный праздник GlobalSupMania, география которого этим летом включает 11 городов.
Global Sup Mania - фестиваль природы, активного отдыха, водного спорта, музыки и ярких эмоций, главной задачей которого является популяризация здорового образа жизни и объединение людей с активной жизненной позицией.
В рамках фестиваля пройдут соревнования по сап-серфингу в двух категориях: техническая гонка на дистанции 1 км с левыми поворотами и дистанция в формате марафона протяженностью 2 км. Соревновательные заплывы - общие, но с разделением призовых мест среди мужчин, женщин и юниоров.
Победители и призеры будут награждены дизайнерскими медалями и призами от компании Globaldrive и партнеров события.
Особый приз - двухслойная сап-доска повышенной прочности с полным комплектом от бренда MY SUP - будет разыграна случайным образом среди абсолютно всех участников заплыва.
Помимо соревнований в программе фестиваля:
- пляжные игры;
- водные развлекательные активности с sup-досками;
- выставочная зона с sup-досками, лодками, моторами и аксессуарами
- зона бесплатного sup-проката, где каждый сможет найти свою идеальную доску;
- музыка, розыгрыши призов и настоящий летний вайб.
Тайминг дня:
09:00 - 10:00 - регистрация участников на соревнования и массовый заплыв;
10:00 - 10:10 - торжественное открытие фестиваля;
10:00 - 13:00 - массовый заплыв в формате прогулки до места проведения;
13:00 - 16:00 - пляжные игры, водные активности на сапах, sup-прокат и тест-драйвы;
13:00 - 16:00 - соревновательные заплывы в категориях «Техническая гонка» и «Марафон»;
16:00 - 17:00 - подведение итогов сап-соревнований и спортивных активностей, вручение медалей, подарков и призов, закрытие фестиваля.
Фестиваль проводится на территории острова Кабельный (акватория реки Амур, г. Хабаровск).
Участники и гости фестиваля добираются до места проведения одним из способов:
- самостоятельно;
- организованно в формате сап-прогулки до места проведения (старт заплыва от пляжа «Дельфин» в 10:00);
- доставкой на катере организатора (возможна до 13:00 по предварительной записи по телефону +7 (962) 220-96-04).
Доставка участников с острова Кабельный на правый берег Амура будет осуществляться катерами организатора с 17:00 (по вопросам обращаться по телефону +7 (962) 220-96-04).
Регистрация участников заплывов, положение соревнований и программа фестиваля доступны на сайте https://globaldrive.ru/sup-mania/
До встречи на главном sup-событии этого лета!