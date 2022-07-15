Всероссийский фестиваль GlobalSupMania в Хабаровске!

16 июля на акватории реки Амур пройдет семейный спортивный праздник GlobalSupMania, география которого этим летом включает 11 городов.

Global Sup Mania - фестиваль природы, активного отдыха, водного спорта, музыки и ярких эмоций, главной задачей которого является популяризация здорового образа жизни и объединение людей с активной жизненной позицией.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по сап-серфингу в двух категориях: техническая гонка на дистанции 1 км с левыми поворотами и дистанция в формате марафона протяженностью 2 км. Соревновательные заплывы - общие, но с разделением призовых мест среди мужчин, женщин и юниоров.

Победители и призеры будут награждены дизайнерскими медалями и призами от компании Globaldrive и партнеров события.

Особый приз - двухслойная сап-доска повышенной прочности с полным комплектом от бренда MY SUP - будет разыграна случайным образом среди абсолютно всех участников заплыва.

Помимо соревнований в программе фестиваля:

- пляжные игры;

- водные развлекательные активности с sup-досками;

- выставочная зона с sup-досками, лодками, моторами и аксессуарами

- зона бесплатного sup-проката, где каждый сможет найти свою идеальную доску;

- музыка, розыгрыши призов и настоящий летний вайб.

Тайминг дня:

09:00 - 10:00 - регистрация участников на соревнования и массовый заплыв;

10:00 - 10:10 - торжественное открытие фестиваля;

10:00 - 13:00 - массовый заплыв в формате прогулки до места проведения;

13:00 - 16:00 - пляжные игры, водные активности на сапах, sup-прокат и тест-драйвы;

13:00 - 16:00 - соревновательные заплывы в категориях «Техническая гонка» и «Марафон»;

16:00 - 17:00 - подведение итогов сап-соревнований и спортивных активностей, вручение медалей, подарков и призов, закрытие фестиваля.

Фестиваль проводится на территории острова Кабельный (акватория реки Амур, г. Хабаровск).

Участники и гости фестиваля добираются до места проведения одним из способов:

- самостоятельно;

- организованно в формате сап-прогулки до места проведения (старт заплыва от пляжа «Дельфин» в 10:00);

- доставкой на катере организатора (возможна до 13:00 по предварительной записи по телефону +7 (962) 220-96-04).

Доставка участников с острова Кабельный на правый берег Амура будет осуществляться катерами организатора с 17:00 (по вопросам обращаться по телефону +7 (962) 220-96-04).

Регистрация участников заплывов, положение соревнований и программа фестиваля доступны на сайте https://globaldrive.ru/sup-mania/

До встречи на главном sup-событии этого лета!