Клад за домом: большую партию наркотиков нашли у жителя Комсомольского района

Полиция задержала жителя Комсомольского района из-за наркотиков Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полиция устроила рейд в поселке Молодежный Комсомольского района. В результате проверки был задержан 39-летний местный житель. За домом на его участке правоохранители нашли коробку с высушенной травой.

- Экспертиза установила, что содержимым тары была марихуана. Общий вес ее составил 240 граммов. По словам задержанного, он сам собрал растение в лесополосе, высушил его и хранил для личного пользования, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Раньше мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. За повторное нарушение ему грозит до 10 лет колонии.

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