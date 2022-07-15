Мэрия Хабаровска продолжит помогать регоператору с уборкой мусора Фото: Администрация Хабаровска

С 1 июля вывозом мусора и уборкой свалок в городе занимается единый региональный оператор «Хабавтотранс ДВ». Несмотря на тщательную подготовку к началу работы, с первых дней ситуация с вывозом отходов накалилась. Некоторые места сбора мусора не были отмечены на карте, логистические маршруты были составлены неграмотно, а водители мусоровозов не знали территорию города. Также к работе не привлекались транспортировщики, которые раньше вывозили отходы из Хабаровска.

- Когда стало понятно, что регоператор не справляется, а чат-бот мэрии разрывался от сотен жалоб, Сергей Кравчук поручил городским компаниям направить спецтранспорт на помощь, чтобы быстрее очистить город от хлама, - рассказали в администрации Хабаровска.

Решить мусорный коллапс частично получилось к 9 июля. Многие управляющие компании направили своих работников, чтобы очистить дворовые территории. Они сами грузили мусор в машины, так как рабочая техника приезжала без погрузчиков.

Из-за множества жалоб жителей города и давления со стороны администрации регоператор решил обвинить мэрию в сложившейся ситуации. В официальном телеграм-канале компании появилось сообщение, в котором говорилось, что скопления мусора собрались по вине районных администраций. Они не внесли места сбора отходов в единый реестр, из-за чего регоператор не знал об их существовании.

- Поступившие с 1 июля обращения от хабаровчан о неубранном мусоре в подавляющем большинстве были с контейнерных площадок, внесенных в реестр. А по условиям соглашения компания должна вывозить отходы со всех площадок, и даже если каких-то из них не было в территориальной схеме, она самостоятельно должна направить информацию о них в правительство края для включения в территориальную схему, - сообщили в хабаровском управлении ЖКХ.

14 июля Сергей Кравчук опять поручил городским службам подключиться к решению мусорной проблемы.

- С площадок не вывозят крупногабаритные отходы. Нужно как можно быстрее их очистить. Прошу городские службы подключиться к уборке, - сказал глава Хабаровска.

В управлении ЖКХ объяснили ситуацию тем, что регоператор не заключил договоры на вывоз крупногабаритного мусора. В компании говорят, что в городе нет желающих подписывать соглашение. Также не хватает водителей и информации о существующих контейнерных площадках.

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