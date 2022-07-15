30 тонн фермерской продукции продано на ярмарках выходного дня в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске продолжает работу ярмарка выходного дня. Ее цель - популяризировать продукцию и поддержать местных производителей сельхозтоваров. К участию допускаются только местные производители. В этом году прошло уже 22 ярмарочных дня. За это время реализовано 30 тонн продукции на сумму 6,5 миллиона рублей.

- За непродолжительный период в этом году ярмарку посетили более восьми тысяч человек. Каждую неделю в ней принимают участие крестьянско-фермерские, личные и подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, производящие продукцию на территории Хабаровского края. Все товары проходят ветеринарный контроль на месте, - рассказали в региональном минсельхозе.

Ярмарка возле арены «Ерофей» работает по выходным. Торговля разворачивается здесь уже третий год подряд.

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