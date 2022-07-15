Дорогу отремонтировали по требованию прокуратуры в Хабаровске Фото: google.com

Гендиректор Ассоциации предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства Хабаровска обратился в прокуратуру с просьбой проверить участок дороги на Индустриальной улице.

- Проверка показала, что на проезжей части от Краснореченской до Республиканской дорожное полотно было сильно разрушено: на асфальте виднелись глубокие выбоины, сетки ливневки повреждены и забиты, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По результатам осмотра улицы заместителю мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами внесено представление. Сразу после этого проезд начали быстро ремонтировать. Сейчас улица, на которой сосредоточено большое число городских предприятий, полностью отремонтирована.

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