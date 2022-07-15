Жители Хабаровска выберут облик бульваров

Жители Хабаровска могут проголосовать за облик бульваров Фото: Администрация Хабаровска

На сайте городской администрации хабаровчане могут принять участие в опросе. Жителям предлагают самим определить, какими должны стать городские бульвары Амурский и Уссурийский. Голосование будет открыто с 15 по 30 июля.

- Жители Хабаровска могут выбрать направление, с уклоном на которое будут восстанавливать места для отдыха. Каждый голос может решить, будут ли созданы места для занятий спортом или ландшафтные зоны, обустроены велодорожки или пешеходные тропинки, - рассказали в администрации города.

Результаты опроса будут учтены при планировании территорий и разработке проектов по обустройству бульваров.

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