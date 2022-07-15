Спортивные развлечения устроят для детей с Донбасса в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Детям-беженцам, которые прибыли с Донбасса в Хабаровск, 16 июля организуют спортивно-развлекательную программу. Организатором мероприятия выступил яхт-клуба «Лагуна». Начало в 12:00. Для детей проведут спортивные занятия.
- Всего участие в мероприятии примут 30 детей в возрасте 9-16 лет. Для них проведут мастер-классы по яхтенному спорту, разным единоборствам, организуют командные игры, - рассказали в администрации Хабаровска.
Власти города всячески поддерживают беженцев. Всех детей уже устроили в детсады и школы. Волонтеры помогают им собраться к началу нового учебного года.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru