Спортивные развлечения устроят для детей с Донбасса в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Детям-беженцам, которые прибыли с Донбасса в Хабаровск, 16 июля организуют спортивно-развлекательную программу. Организатором мероприятия выступил яхт-клуба «Лагуна». Начало в 12:00. Для детей проведут спортивные занятия.

- Всего участие в мероприятии примут 30 детей в возрасте 9-16 лет. Для них проведут мастер-классы по яхтенному спорту, разным единоборствам, организуют командные игры, - рассказали в администрации Хабаровска.

Власти города всячески поддерживают беженцев. Всех детей уже устроили в детсады и школы. Волонтеры помогают им собраться к началу нового учебного года.

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