Магаданская область поможет заасфальтировать дороги в Ждановке Фото: скриншот из видео
В Ждановке началась подготовка к асфальтированию дорог в рамках шефской помощи от Магаданской области. Менять дорожное покрытие будут впервые за историю города. При этом капремонт пройдет сразу на шести объектах. В текущем сезоне планируется восстановить покрытие площадью 14,3 тысячи квадратных метров.
- Три последних года мы вообще не латали дороги, а до этого делали ямочный ремонт и латки величиной до 20 метров, так как нам никто не выделял деньги на эти цели. Сейчас подрядчики снимают старое покрытие. Пока работы закончены меньше чем наполовину. Но к середине следующей недели планируем управиться. Покрытие снимают с помощью четырех машин. Новый асфальт станет большим праздником для горожан, - сказал Сергей Литвинов, глава Ждановки.
Старые дороги здесь закатывали более чем 50 лет назад. Жители до конца не верили, что в городе появятся ровные улицы и новый асфальт.
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