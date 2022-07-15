На грани смерти: иномарка сбила 17-летнего подростка на зебре в Хабаровске

Хабаровчанин сбил подростка на пешеходном переходе Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Ночью на Пионерской случилась страшная авария. Около 1:35 водитель «Тойоты Приус» гнал в сторону Ленина. Так как на дороге почти никого не было, 27-летний лихач расслабился и потерял бдительность. Неожиданно для мужчины на дорогу вышел пешеход. Скрип колес прозвучал по всей округе, но машина не успела остановиться до столкновения.

- Под колеса «Тойоты» попал 17-летний парень. Он переходил дорогу по зебре в разрешенном месте. Из-за сильного удара пешеход получил тяжелые травмы. Его забрала скорая, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Мужчина за рулем легковушки был трезв. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.