Спортзалы капитально отремонтируют в восьми школах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Ученики восьми сельских школ в регионе начнут занятия физкультурой в обновленных спортзалах. Их ремонт и оснащение выполнят в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели край получил 11,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

- В спортзалах проходят не только уроки физкультуры, но и допзанятия в секциях. В них проводят соревнования межрайонного уровня. В этом году уже обновлены залы в шести школах: в селах Селихино, Гаровка-2, Калинка, Красицкое и поселках Солони, Джамку. Еще два учреждения в селах Сидима и Сукпай уже получили оборудование, - рассказали в минобрнауки края.

В школе села Калинка работы по обустройству зала закончены на 95%. К началу учебного года учреждение получит оборудование для создания центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».

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