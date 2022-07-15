Весенний призыв закончился в Хабаровске досрочно Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске закончился весенний призыв в армию на семь дней раньше установленного срока. Максимальное число новобранцев, определенное штабом Восточного военного округа, достигнуто. Больше 90% призывников будут служить на территории края.

- На военную службу зачислено больше 650 хабаровчан. Правом приоритетного выбора места службы могли воспользоваться солдаты, которые прошли обучение в автошколе ДОСААФ по специальностям водителя и связиста, - сказал Андрей Степанов, военный комиссар Хабаровского края.

Местные власти содействовали призыву. Главы пяти районов помогали комиссариатам. Лучший показатель по набору новобранцев оказался у комитета по управлению Индустриальным районом.

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