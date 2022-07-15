Сбитый пешеход получил штраф в Комсомольске Фото: Telegram-канал @gibdd_komsomolsk

Около 10:30 в Комсомольске-на-Амуре на Вокзальной пассажирский автобус сбил пешехода. Водитель за рулем крупногабаритного ДЭО ехал по маршруту №20 с Васянина в сторону проспекта Первостроителей. Когда машина заезжала в остановочный карман, на проезжую часть вышел мужчина. Водитель не смог увернуться от столкновения.

- 39-летний комсомольчанин вышел на дорогу, не собираясь ее переходить. Это приравнивается к намеренному созданию помехи на проезжей части. Поэтому пешеход был оштрафован, - рассказали в УГИБДД по Комсомольску.

Мужчина получил травмы. Врачи осмотрели его и рекомендовали амбулаторное лечение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.