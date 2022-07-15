Сотрудники МЧС спасли 10 человек из горящего дома в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жители поселка Смидович увидели клубящийся черный дым, который поднимался высоко в небо. Это случилось около 20:40. Несмотря на позднее время, темная пелена была отчетливо видна в воздухе. Очевидцы сразу вызвали пожарных к дому на улице Кирова. Спасатели приехали очень быстро.

- Сотрудники МЧС отреагировали оперативно. Они вбежали в дом и вывели 10 человек на улицу. После пожарные поднялись на чердак, к очагу возгорания, - рассказали в ГУ МЧС по ЕАО.

Оказалось, что источником огня стал горящий мусор. Спасатели быстро потушили пламя, которое успело повредить деревянные подпорки крыши. Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Возможная причина возгорания и ущерб устанавливают эксперты.

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