Пожар полностью уничтожил частный дом в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жители с улицы Чкалова в поселке Соцгородок в ЕАО стали свидетелями масштабного пожара. Один из домов, расположенный вдоль узкого проезда, вспыхнул около 21:00. Огонь увидели соседи, проживающие в нескольких десятках метрах от горящего здания. Они тут же вызвали пожарных.

- Когда спасатели приехали, пламя уже охватило весь дом. Пять человек на двух пожарных машинах пытались унять стихию. Когда огонь был потушен, все, что находилось внутри здания, сгорело дотла, - рассказали в ГУ МЧС по ЕАО.

Как оказалось, в доме никто не жил. Вероятной причиной пожара сотрудники МЧС считают поджог. Собственник и ущерб устанавливаются.

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