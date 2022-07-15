28 тысяч гектаров леса сгорело в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

За прошедшие сутки в регионе потушили 19 лесных пожаров в Аяно-Майском и Николаевском районах. Их общая площадь превысила 28 тысяч гектаров. Все возгорания случились из-за гроз, которые несколько дней бушевали в этом районе. Из-за удаленности очагов возгорания спасателям было сложно к ним добраться.

- Сейчас в крае тушат еще три пожара, которые охватили две тысячи гектаров леса в Аяно-Майском и Ульчском районах. К борьбе со стихией привлечено 228 человек и 19 единиц техники. Также мы направили три пожарных вертолета, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки края.

Пожар вблизи села Джигда в Аяно-Майском районе не могут потушить уже неделю. В Ульчском районе пламя охватило лес в 22 километрах от села Богородское.

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