15 кредитов на два миллиона: женщина невольно стала должницей в Хабаровском районе

Преступники украли два миллиона рублей у жительницы Хабаровского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщина из села Князе-Волконское невольно взяла кредит на два миллиона рублей. 34-летней жительнице позвонил «сотрудник банка» и сказал, что на ее имя прямо сейчас пытаются взять сразу 15 займов. Поначалу она сомневалась в правдивости слов собеседника. Но потом ее телефон снова зазвонил. На этот раз незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов.

Мужчина говорил связно и уверенно. Его голос был убедительным, поэтому «жертва» сразу поверила звонившему. Он сказал, что нужно оформить встречный кредит в банке, чтобы аферисты не смогли взять другие займы. Полученные деньги необходимо перевести на безопасные счета, чтобы их никто не мог снять.

- Потерпевшая выполнила все инструкции. Она перевела около двух миллионов рублей, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

На аферистов завели уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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