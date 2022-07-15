Управляющие компании объявили охоту на мусоровозы в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Мусорный коллапс в Хабаровске начался с самого начала работы единого регоператора. Только через неделю проблема со своевременным вывозом отходов начала решаться. Это произошло благодаря вмешательству городской администрации, которая привлекла к уборке технику муниципальных компаний.

- Сейчас ситуация постепенно нормализуется, но на некоторых адресах проблема так и остается. Например, на улице Шеронова есть дома под нашим управлением, где дворникам приходилось буквально заманивать спецмашины, проезжающие по дорогам мимо, - сказала Яна Балашова, мастер управляющей компании «РЭП».

Сейчас взаимодействие с регоператором налажено с помощью горячей линии. Все заявки дублируются в электронном виде с прикрепленными фото контейнерных площадок.

- По нормам вывозить мусор в теплое время должны каждый день. В противном случае жители могут подать заявку на перерасчет стоимости услуги.

Хабаровчане также должны понимать и свою ответственность и не заграждать проезд к мусорным бакам припаркованными машинами.

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