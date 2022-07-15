Грузовик с топливом улетел с дороги на Колыме и чудом не взорвался Фото: УГИБДД по Магаданской области

На 1928 километре федеральной трассы «Колыма» случилась авария, которая могла бы иметь масштабные последствия. 44-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом ГРАЗ вез дизель в цистерне. Мужчина не справился с управлением, из-за чего габаритную машину повело в сторону, и она вылетела с дороги.

- Большегруз остановился после того, как на полном ходу влетел в насыпь камней и бетонные блоки. От сильного удара кабина водителя смялась. Повезло, что цистерна осталась целой, и топливо не разлилось. Иначе последствия были бы очень серьезные, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

Грузовик сильно впечатался к каменную преграду Фото: УГИБДД по Магаданской области

Водитель не пострадал, но перед машины сильно помялся, несмотря на крепкую раму грузовика. Полиция устанавливает детали и причины аварии.

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