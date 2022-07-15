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Общество15 июля 2022 6:43

Движение по автобану «Обход Хабаровска» стартует 16 июля

Первые два месяца жители смогут ездить по трассе бесплатно
Александра ЯВИЩЕНКО
Движение по автобану «Обход Хабаровска» стартует 16 июля

Движение по автобану «Обход Хабаровска» стартует 16 июля

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

15 июля состоялось торжественное открытие трассы «Обход Хабаровска». Движение по автобану откроют ровно в полночь с 15 на 16 июля. Первые два месяца ездить по дороге можно будет бесплатно.

- Автобан соединяет между собой три федеральные трассы: «Уссури», «Амур» и «Восток». Он поможет разгрузить дорожную сеть Хабаровска, так как большегрузам и транзитным машинам больше не придется ехать через город, - рассказали в мэрии города.

Дорогу строили за счет федеральных, краевых, городских и средств инвесторов. Протяженность трассы составила 52,8 километра. Из них основной ход магистрали - 27,1 километра, дорожные развязки - 17,6 километра, дороги разобщенных территорий - 8,1 километра. Максимальная скорость движения по автобану - 120 километров в час.

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