Движение по автобану «Обход Хабаровска» стартует 16 июля Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

15 июля состоялось торжественное открытие трассы «Обход Хабаровска». Движение по автобану откроют ровно в полночь с 15 на 16 июля. Первые два месяца ездить по дороге можно будет бесплатно.

- Автобан соединяет между собой три федеральные трассы: «Уссури», «Амур» и «Восток». Он поможет разгрузить дорожную сеть Хабаровска, так как большегрузам и транзитным машинам больше не придется ехать через город, - рассказали в мэрии города.

Дорогу строили за счет федеральных, краевых, городских и средств инвесторов. Протяженность трассы составила 52,8 километра. Из них основной ход магистрали - 27,1 километра, дорожные развязки - 17,6 километра, дороги разобщенных территорий - 8,1 километра. Максимальная скорость движения по автобану - 120 километров в час.

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