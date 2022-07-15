Инфляция замедлилась в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В мае годовая инфляция в регионе составила 14,41%, а уже в июне - 13,83%. Ее замедление вызвано укреплением рубля, снижением потребительского спроса и увеличением предложения на сезонные овощи. Например, в начале лета цены упали на помидоры и огурцы, а скорость повышения стоимости фруктов и цитрусов замедлилась.

- Укрепление рубля повлияло на стоимость подержаных машин зарубежного автопрома. Годовой темп прироста цен существенно снизился. То же наблюдается на рынке электроники и бытовой техники, - рассказали в региональном отделении Центрального банка России.

Уровень инфляции в Хабаровском крае ниже, чем в целом по ДФО и России, показатели которых - 14,43% и 15,9% соответственно. Ожидается, что годовой инфляционный уровень снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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