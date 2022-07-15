Нерадивый сын: хабаровчанин в течение года крал дорогие вещи у своего отца

Хабаровчанин незаметно обворовывал отца в течение года Фото: Наталия НЕЧАЕВА

До пяти лет колонии грозит 26-летнему жителю Хабаровска, которые целый год незаметно грабил своего отца. Житель Железнодорожного района обратился в полицию с заявлением о пропаже строительных инструментов и телевизора из квартиры. По его словам, цена всех украденных вещей достигала 130 тысяч рублей.

- Полицейские быстро выяснили, что грабитель - сын заявителя. Он незаметно выносил из родительского дома ценные вещи, а потом продавал их за гроши в комиссионный магазин. Деньги он сразу же тратил, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Оказалось, что молодой человек уже не раз привлекался за кражу. На него завели очередное уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Полиция разыскивает пропавшие вещи, чтобы вернуть их владельцу.

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