Грудной ребенок пострадал в аварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске случилась авария, в которой пострадал совсем маленький пассажир. Новорожденный малыш находился в автолюльке в автомобиле «Хонда Фит». Но даже специальное фиксирующее кресло не уберегло малыша от травм.

- Водитель «Тойоты Королла Филдер» ехал, не придерживаясь безопасной дистанции. Не успев отреагировать на остановку впереди движущегося авто, он влетел в него сзади, задев еще две машины, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Сотрудники ГАИ обращаются к водителям с просьбой соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и боковой интервал между машинами. Эти простые правила могут сохранить чью-то жизнь.

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