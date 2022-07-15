Грудной ребенок пострадал в аварии в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске случилась авария, в которой пострадал совсем маленький пассажир. Новорожденный малыш находился в автолюльке в автомобиле «Хонда Фит». Но даже специальное фиксирующее кресло не уберегло малыша от травм.
- Водитель «Тойоты Королла Филдер» ехал, не придерживаясь безопасной дистанции. Не успев отреагировать на остановку впереди движущегося авто, он влетел в него сзади, задев еще две машины, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Сотрудники ГАИ обращаются к водителям с просьбой соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и боковой интервал между машинами. Эти простые правила могут сохранить чью-то жизнь.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru