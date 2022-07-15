С новой силой вернется духота в Хабаровск 26 июля

Погода в Хабаровском крае постепенно пришла в норму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Хабаровском крае постепенно пришла в норму. Осадки и высока температура сделали свое дело - в регион вновь вернется духота.

- В Хабаровске без существенных осадков. Температура воздуха ночью +16+18 градусов, днем - от +27 до +29 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе главка краевого МЧС.

Местами кратковременный дождь на юге региона. Температура ночью будет в пределах +14+19 градусов, днем столбики термометров покажут +23+28 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.

В центре края существенных осадков не ожидается, в Верхнебуреинском районе местами кратковременные дожди. Температура ночью от +12 до +19 градуса, днем - от +20 до +31 градуса. Ветер восточный 2-12 метров в секунду.

В северных районах также без существенных осадков. Температура ночью +10+18 градусов, днем воздух прогреется до +23+31 градуса. Ветер восточный, юго-восточный 3-12 метров в секунду.