Коронавирус нашли у 11 человек за сутки в Хабаровском крае

В регионе с начала пандемии с опасной инфекцией справился 202 271 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

=В Хабаровском крае за прошедшие сутки (15 июля) коронавирус диагностировали у 11 человек. Все заболевшие получают лечение дома. Летальных исходов не зарегистрировано.

- В регионе с начала пандемии с опасной инфекцией справился 202 271 человек. Четверо из них выписались за минувшие сутки. На лечении находятся 68 пациентов: 14 стационарно, 54 - амбулаторно, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

От ковида привились 705 100 человек. Полностью завершили вакцинацию 656 990 жителей региона. Ревакцинировано 147 604 человека.