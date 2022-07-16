Падение штукатурки на ребенка в больнице Хабаровска: в ситуации разберется Следственный комитет

15 июля потолок начал рушиться прямо на кровать, где лежала девочка Фото: Прокуратура Хабаровского края

В детской больнице имени Пиотровича кусок штукатурки отлетел в ребенка. Напомним, что 15 июля потолок начал рушиться прямо на кровать, где лежала девочка. Кусок штукатурки отлетел в ребенка.

Девочка не пострадала - она сидела в стороне от места падения штукатурки и отделалась испугом. Об этом рассказала мама ребенка. В инциденте разбирается прокуратура, подключился Следком. Следователи проводят проверку в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- В ходе проверки будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по своевременному ремонту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по указанной статье - до двух лет колонии

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