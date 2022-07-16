Неприятный сюрприз: вредители из Хабаровского края едва не перебрались в Китай

В продукции специалисты нашли личинки большого черного елового усача. Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

В экспортной древесине специалисты нашли личинки жуков. Пиломатериалы предназначались для Китая, где эти насекомые являются карантинными. Об этом сообщает Россельхознадзор по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

На экспорт должно было пойти 1485 кубических метров пиломатериалов из ели. В продукции специалисты нашли личинки большого черного елового усача (Monochamus urussovi). Они были жизнеспособны, а это значит, что могли серьезно повредить пиломатериалы.

- Обеззараживание продукции проводила лицензированная фирма. Но меры оказались неэффективны. В соответствии с законом, юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, - добавили в пресс-службе ведомства.