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Общество16 июля 2022 7:01

Неприятный сюрприз: вредители из Хабаровского края едва не перебрались в Китай

Древесину с жуками хотели отправить из Хабаровского края в Китай
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
В продукции специалисты нашли личинки большого черного елового усача. Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

В продукции специалисты нашли личинки большого черного елового усача. Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям

В экспортной древесине специалисты нашли личинки жуков. Пиломатериалы предназначались для Китая, где эти насекомые являются карантинными. Об этом сообщает Россельхознадзор по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

На экспорт должно было пойти 1485 кубических метров пиломатериалов из ели. В продукции специалисты нашли личинки большого черного елового усача (Monochamus urussovi). Они были жизнеспособны, а это значит, что могли серьезно повредить пиломатериалы.

- Обеззараживание продукции проводила лицензированная фирма. Но меры оказались неэффективны. В соответствии с законом, юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, - добавили в пресс-службе ведомства.