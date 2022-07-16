Подпольное казино с игровыми автоматами накрыли в Хабаровске

Казино парни открыли в одном из самых проходных мест города Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровске организаторы подпольного казино предстанут перед судом. Незаконные азартные игры устроили двое парней. Казино они открыли в одном из самых проходных мест города.

Двое парней 21 и 24 года арендовали киоск рядом с хабаровским автовокзалам. Бизнесмены «набили» его 23 игровыми автоматами. 13 из них были с выходом в интернет.

- Обвиняемые знали, что игорные заведения по законодательству Российской Федерации могут быть открыты исключительно в игорных зонах, которые созданы на территориях Алтайского, Приморского, Краснодарского краев и Калининградской области, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Работало казино с января 2021 года. В феврале 2022-го в азартный клуб нагрянули оперативники. Владельцев задержали, уголовное дело завели по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору».

- Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Железнодорожный районный суд региональной столицы для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Максимальное наказание - до четырех лет колонии.