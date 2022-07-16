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Общество16 июля 2022 10:01

Проспект 60-летия Октября закроют для ряда машин после открытия «Обхода Хабаровска»

Здесь будут проводится ремонтные работы
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Специалисты оттягивали старт работ, боясь, что грузовики разобьют новый асфальт

Специалисты оттягивали старт работ, боясь, что грузовики разобьют новый асфальт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники ждали окончания строительства «Обхода Хабаровска», чтобы приступить к ремонту одной из основных трасс краевой столицы - проспекта 60-летия Октября. Специалисты оттягивали старт работ, боясь, что грузовики разобьют новый асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

- Приступили к масштабным работам на проспекте в прошлом году. Взяли участок в 3,3 километра от улицы Аэродромной до Суворова. Здесь продолжаются работы по обустройству нового дорожного полотна, - добавили в администрации.

На участке заменено пучинистое основание, модернизированы светофоры, созданы кюветы. Также здесь сделали тротуар для пешеходов и обновили автобусные остановки. Чтобы ремонту ничего не мешало, проспект закроют для большегрузов.

Кроме того, в 2022 году новый асфальт появится на участке от улицы Суворова до границы города. На перекрестке по пути из Хабаровска будет заменена система организации дорожного движения. В 2024 году планируется отремонтировать участок от Аэродромной до Машинистов.