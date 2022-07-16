Проспект 60-летия Октября закроют для ряда машин после открытия «Обхода Хабаровска»

Специалисты оттягивали старт работ, боясь, что грузовики разобьют новый асфальт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники ждали окончания строительства «Обхода Хабаровска», чтобы приступить к ремонту одной из основных трасс краевой столицы - проспекта 60-летия Октября. Специалисты оттягивали старт работ, боясь, что грузовики разобьют новый асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

- Приступили к масштабным работам на проспекте в прошлом году. Взяли участок в 3,3 километра от улицы Аэродромной до Суворова. Здесь продолжаются работы по обустройству нового дорожного полотна, - добавили в администрации.

На участке заменено пучинистое основание, модернизированы светофоры, созданы кюветы. Также здесь сделали тротуар для пешеходов и обновили автобусные остановки. Чтобы ремонту ничего не мешало, проспект закроют для большегрузов.

Кроме того, в 2022 году новый асфальт появится на участке от улицы Суворова до границы города. На перекрестке по пути из Хабаровска будет заменена система организации дорожного движения. В 2024 году планируется отремонтировать участок от Аэродромной до Машинистов.