17 июля в Хабаровске будет до +26 градусов Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Хабаровске 17 июля обойдется без существенных осадков. Об этом сообщают в региональном главке МЧС.

В течение дня в столице региона ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +26 градусов в светлое время суток и от +16 до +18 после заката.

В южных районах днем местами пройдет кратковременный дождь. После заката столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов, а днем до +28. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В центральных районах преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов, днем от +18 до +30. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

На севере края также преимущественно без осадков. Ночью от +10 до +18 градусов, днем от +15 до +28, ветер восточный, северо-восточный до 11 метров в секунду.

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