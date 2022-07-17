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Здоровье16 июля 2022 22:54

Врачи Хабаровского края вылечили от ковида 202 282 человека

За сутки завершили успешно лечение еще 11 пациентов
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Врачи Хабаровского края вылечили от ковида 202 282 человека

Врачи Хабаровского края вылечили от ковида 202 282 человека

Фото: Иван МАКЕЕВ

За два года пандемии коронавируса врачи Хабаровского края вылечили от этой болезни 202 282 человека. Только за минувшие сутки завершили успешно лечение еще 11 пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— На лечении с COVID-19 находится 74 пациента, 10 стационарно, 64 амбулаторно. В Хабаровском крае за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов от коронавируса, — сообщили в ведомстве.

Также никто из заболевших не был доставлен в больницу.

Всего за сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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