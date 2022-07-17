Врачи Хабаровского края вылечили от ковида 202 282 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

За два года пандемии коронавируса врачи Хабаровского края вылечили от этой болезни 202 282 человека. Только за минувшие сутки завершили успешно лечение еще 11 пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— На лечении с COVID-19 находится 74 пациента, 10 стационарно, 64 амбулаторно. В Хабаровском крае за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов от коронавируса, — сообщили в ведомстве.

Также никто из заболевших не был доставлен в больницу.

Всего за сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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