Вспыхнула возле газопровода: в Комсомольске ночью сгорела иномарка. Фото: предоставлено очевидцем

В Комсомольске-на-Амуре сгорел автомобиль Toyota Aqua. Произошло это в ночь на 17 июля возле одного из жилых домов на Парижской Коммуны. Огонь угрожал газопроводу.

Жильцы близлежащих домов были перепуганы взрывами. Это «стреляло» разлившееся возле авто топливо. Кроме того, огонь едва не перекинулся на стоящую рядом машину.

— Пожарные быстро приехали. Дороги-то пустые ночью. Начали сразу тушить огонь. К счастью, газ не рванул, — рассказал «КП»-Хабаровск» очевидец.

Стоящий по соседству «Москвич» лишь немного затронуло огнем. Toyota Aqua выгорела полностью.

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