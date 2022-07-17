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Спорт17 июля 2022 3:40

Пенсионеры Хабаровска стали лучшими на краевой спартакиаде

В стартах приняли участие около полусотни атлетов «серебряного возраста»
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Пенсионеры Хабаровска стали лучшими на краевой спартакиаде

Пенсионеры Хабаровска стали лучшими на краевой спартакиаде

Фото: Правительство Хабаровского края

На прошедшем в Хабаровске региональном этапе Всероссийской спартакиады пенсионеров лучшими стали представители краевого центра. Около 50 атлетов соревновались в дисциплинах дартс, плавание, комбинированная эстафета, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, и плавание.

— Все участники — уже победители. Своим примером они доказывают, что занятия физической культурой и здоровый образ жизни — это залог активного долголетия и хороший пример для молодежи, — отметил заместитель министра спорта края Вадим Шульга.

Финальный этап Спартакиады состоится в конце сентября в городе Тольятти.

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