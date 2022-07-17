Неустойчивая погода придет в Хабаровск 18 июля Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Небо над Хабаровском будет затянуто облаками практически весь день. Небольшой восточный ветер поможет легче перенести повышенную влажность. Его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. В течение дня ожидаются кратковременные дожди.

- Ночью температура опустится до отметок от +17 до +19 градусов. Днем столбик термометра покажет от +25 до +27 градусов. Опасные метеорологические явления не прогнозируются, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Дожди пройдут во всех районах Хабаровского края. Выше всего вероятность осадков в на юге региона, а в Советско-гаванском и Ванинском районах ожидаются кратковременные ливни.

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