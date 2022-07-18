17 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедший день 17 человек заболели коронавирусом. Всем новым пациентам назначили амбулаторное лечение, так как болезнь у них протекает в легкой форме. В больницах края помощь медиков получают 10 человек, а общее число заболевших на утро 18 июля - 64 жителя края.
- В регионе всего организовано 50 мест для пациентов с коронавирусом, а занята только пятая их часть. Число выздоровевших за прошедший день составило 11 человек, а с начала пандемии - 202 282 жителя, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства края по социальным вопросам.
Ни одного летального случая от ковида за сутки не зарегистрировано.
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