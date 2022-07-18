Проезд подорожает в автобусах № 8 в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Маршрут №8 в Хабаровске обслуживает несколько индивидуальных предпринимателей. Поэтому на некоторых автобусах стоимость проезда установлена в размере 35 рублей, а на других - 40. С 21 июля минимальный порог цены билета поднимется в автобусах одного из перевозчиков - «Магистраль Авто ДВ». Вместо 35 проезд будет стоить 38 рублей.

- Сумма не очень удобная для наличной оплаты. Хорошо, конечно, что цену не «округлили» до 40 рублей, - сказала хабаровчанка Валерия, которая каждый день ездит на работу этим маршрутом.

Напомним, что с 21 июля цена проезда также поднимется с 35 до 38 рублей на маршруте №46. А с 24 июля проезд подорожает до 37 рублей в автобусах №№ 26-2, 83, 83П-1.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.