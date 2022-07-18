Раздробленные кости: в шокирующей аварии пострадали два пешехода в Хабаровске

Водитель Toyota Prius сбил двух пешеходов на зебре в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Рано утром в Хабаровске на перекресте улиц Муравьева-Амурского и Истомина случилась жуткая авария. Водитель «Тойоты Приус» не затормозил на зебре, когда дорогу переходили два пешехода. Иномарка на полном ходу сбила людей.

- Оба пешехода получили серьезные травмы. У 17-летнего подростка диагностированы ушиб мозга, перелом лобной кости и лицевого скелета, гематома. Второй 19-летний пешеход получил переломы голени, ключицы и большеберцовой кости, гематомы. Они оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Водитель был трезв. Прокуратура проводит проверку в связи с пребыванием несовершеннолетнего на улице без сопровождения взрослых в ночное время.

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