Михаил Дегтярев проводил школьника из Амурска в экспедицию на Северный полюс Фото: Вячеслав Реутов

Выпускник амурской школы №3 Никита Терновой стал финалистом всероссийского конкурса «Большая перемена». 19 июля он отправится в экспедицию «Росатома», которая пройдет под названием «Ледокол открытий». 28 участников поплывут на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Они развернут флаги регионов России на Северном полюсе. С собой Никита возьмет знамя Хабаровского края, которое ему вручил губернатор.

- Уверен, наш символ в надежных руках. Ваша поездка станет стимулом для других активных школьников. Не каждый может побывать на Северном полюсе. Надо сказать спасибо компании «Росатом», ее руководству. Это та отрасль, в которой мы несомненные лидеры, - сказал Михаил Дегтярев.

Просветительская экспедиция проводится второй год подряд. В путешествие отправляются выпускники школ, настоящие любители науки. Во время поездки для них организуют научные игры, конкурсы, экскурсию по ледоколу, лекции и тренинги.

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