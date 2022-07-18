Дурманящее пламя: полицейские сожгли 350 килограммов конопли в Хабаровском крае

Сотрудники полиции сожгли 350 килограммов марихуаны в Бикинском районе Фото: Telegram-канал @mvd_27

В Хабаровском крае проходит спецоперация «Мак-2022», в рамках которой полицейские осматривают частные участки и лесные территории в поисках культивируемых или дикорастущих наркотических растений.

- В Бикинском районе с 8 по 12 июля сотрудники правоохранительных органов нашли и сожгли около 350 килограммов марихуаны, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Напомним, что на территории региона накануне полиция уничтожила еще 2,7 тысячи кустов дикорастущей конопли весом около 270 килограммов. Два очага с растущей травкой нашли в районе села Покровка. Их общая площадь составила 140 квадратных метров.

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