Остановка исчезла в Железнодорожном районе Хабаровска Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Весной в Хабаровске исчезла остановка «Поселок Победа» в Краснофлотском районе. В один день там пропали навес и ограждение, защищающие ждущих транспорт жителей от ветра и дождя. В администрации города рассказали, что в этом виноват владелец киоска, который раньше там стоял. Когда цветочный магазин сносили, вместе с ним убрали и основную конструкцию остановочного пункта.

На этот раз павильон вместе со скамейками исчез на остановке «Рынок Хабаровск-2» в Железнодорожном районе города. Причина все та же - снос магазина, который являлся частью несущей конструкции.

В мэрии Хабаровска сказали, что обе остановки сделают только в 2023 году, так как на текущий год план по установке и модернизации павильонов уже составлен.

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