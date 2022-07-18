Наркотики в бидоне и шприцы в сарае: у жителя ЕАО нашли большую партию запрещенки

Полиция задержала жителя ЕАО, который хранил наркотики в бидоне
Фото: УМВД России по ЕАО
Крупную партию запрещенных веществ обнаружили полицейские у жителя села Амурзет. Он прятал наркотики в сарае, закладывая их дровами. Когда полиция пробила личность 55-летнего домовладельца по базе, оказалось, что он не раз привлекался по делам, связанным с незаконным оборотом, культивацией и употреблением наркотиков.
- Правоохранители нашли пластиковую пятилитровую бутылку с жидкостью темно-зеленого цвета и специфическим запахом. Там же стоял эмалированный трехлитровый бидон с сырой растительной массой со специфическим запахом. Радом лежали медицинские шприцы, - рассказали в УМВД России по ЕАО.
Житель ЕАО готовил наркотики в своем доме
Фото: УМВД России по ЕАО
По словам задержанного, он нашел дикорастущий мак недалеко от дома. Мужчина сорвал его, принес домой и сварил наркотик для себя. Полиция завела уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.
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